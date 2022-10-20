Великобритания ввела санкции против мэра Бердянска и производителя дронов Shahed

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.