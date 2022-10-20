Великобритания ввела санкции против мэра Бердянска и производителя дронов Shahed
Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries, а также против мэра Бердянска Александра Сауленко, следует из списка на сайте британского правительства.
Под ограничения также попали высокопоставленные иранские военные: начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Багери Мохаммад, глава службы снабжения, исследований и промышленности в минобороны Сейед Ходжатоллы Курейши, а также глава командования воздушно-космических сил, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадный генерал Саид Агаджани.
В пояснении к санкциям говорится, что Иран якобы поставляет дроны России для использования в военных действиях на Украине, поэтому компания Shahed Aviation Industries виновна в «дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности». Аналогичные санкции ранее сегодня ввел ЕС.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.
Постпред Ирана при ООН в свою очередь опроверг информацию о поставках БПЛА. Представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала обвинения в использовании иранских БПЛА «притянутыми за уши слухами».
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