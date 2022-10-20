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Великобритания ввела санкции против мэра Бердянска и производителя дронов Shahed

Ведомости

Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries, а также против мэра Бердянска Александра Сауленко, следует из списка на сайте британского правительства.

Под ограничения также попали высокопоставленные иранские военные: начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Багери Мохаммад, глава службы снабжения, исследований и промышленности в минобороны Сейед Ходжатоллы Курейши, а также глава командования воздушно-космических сил, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадный генерал Саид Агаджани.

В пояснении к санкциям говорится, что Иран якобы поставляет дроны России для использования в военных действиях на Украине, поэтому компания Shahed Aviation Industries виновна в «дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности». Аналогичные санкции ранее сегодня ввел ЕС.

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.

Постпред Ирана при ООН в свою очередь опроверг информацию о поставках БПЛА. Представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала обвинения в использовании иранских БПЛА «притянутыми за уши слухами».

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Ранее по теме: В МИДе назвали обвинения в использовании иранских БПЛА притянутыми за уши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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