В постпредстве России обвинили ООН в распространении «оголтелых фейков»
Россия считает недопустимым распространение представителями ООН недостоверной информации, граничащей подчас с абсурдом, заявил советник постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета Генассамблеи.
«Хотели бы в очередной раз привлечь внимание руководства ДГК к необходимости обеспечить беспристрастное освещение всех международных событий, включая ситуацию на Украине, на ооновских информационных ресурсах... Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом», – рассказал он.
В качестве примера дипломат привел заявление спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в конфликтах Прамилы Паттен о якобы совершенных преступлениях сексуального характера со стороны российских военных. Подобные высказывания, считает Стржижовский, ставят под сомнение уровень экспертизы служащих ООН.
Ранее Паттен заявила, что российские военные используют виагру для изнасилования украинских женщин. По ее словам, это часть «военной стратегии» России.
В МИД России такие заявления назвали выходящими за грань разумного, которые невозможно комментировать серьезно. В МИДе напомнили что в 2011 г. журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой. «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.
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