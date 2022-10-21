В постпредстве России обвинили ООН в распространении «оголтелых фейков»

В МИД России такие заявления назвали выходящими за грань разумного, которые невозможно комментировать серьезно. В МИДе напомнили что в 2011 г. журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой. «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.