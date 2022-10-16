МИД прокомментировал высказывания представителя ООН о медпрепаратах в российской армии

10 октября Захарова заявила, что за призывами Вашингтона к мирному урегулированию на Украине ничего нет, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки продлить конфликт. Так дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем. «Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — отметила Захарова.