Газета
Политика

МИД прокомментировал высказывания представителя ООН о медпрепаратах в российской армии

Ведомости

Высказывания спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в конфликтах Прамилы Паттен о российских военных выходят за грань разумного. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее Паттен заявила, что российские военные используют виагру для изнасилования украинских женщин. По ее словам, это часть «военной стратегии» России.

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Захарова: французские телеканалы показывали выступление Путина в прямом эфире

Захарова отметила, что такие же вбросы делаются не впервые. Представитель МИДа напомнила, что в 2011 г. журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой. «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.

10 октября Захарова заявила, что за призывами Вашингтона к мирному урегулированию на Украине ничего нет, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки продлить конфликт. Так дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем. «Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — отметила Захарова.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных