МИД прокомментировал высказывания представителя ООН о медпрепаратах в российской армии
Высказывания спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в конфликтах Прамилы Паттен о российских военных выходят за грань разумного. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее Паттен заявила, что российские военные используют виагру для изнасилования украинских женщин. По ее словам, это часть «военной стратегии» России.
«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Захарова отметила, что такие же вбросы делаются не впервые. Представитель МИДа напомнила, что в 2011 г. журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой. «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.
10 октября Захарова заявила, что за призывами Вашингтона к мирному урегулированию на Украине ничего нет, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки продлить конфликт. Так дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем. «Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — отметила Захарова.