Захарова: французские телеканалы показывали выступление Путина в прямом эфире
Французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала Захарова.
Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. «Но, как говорится, насильно мил не будешь», — заключила она.
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся множество аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.
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