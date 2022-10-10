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Захарова: французские телеканалы показывали выступление Путина в прямом эфире

Ведомости

Французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала Захарова.

Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. «Но, как говорится, насильно мил не будешь», — заключила она.

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся множество аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных