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Экс-глава Пентагона Картер умер в возрасте 68 лет

Ведомости

Бывший министр обороны США Эштон Картер, занимавший этот пост при президенте Бараке Обаме в 2015-2017 гг., скончался на 69-м году жизни, сообщил телеканал CNN со ссылкой на его семью.

Причиной смерти 25-го министра обороны США стал внезапный инфаркт.

Картер возглавил Пентагон в феврале 2015 г. после того, как подал в отставку его предшественник Чак Хейгел, критиковавший Вашингтон за ведение внешней политики в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. В январе 2017 г. на этом посту Картера сменил отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, предложенный занявшим президентское кресло Дональдом Трампом.

После ухода с государственной службы Картер вновь возглавил Белферовский центр науки и международных отношений при Гарвардской школе Кеннеди, директором которого он являлся в 90-е.

На своем посту Картер, в частности, выступал против сотрудничества с Россией в Сирии, а также обвинял президента РФ Владимира Путина в ухудшении отношений Вашингтона и Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных