Экс-глава Пентагона Картер умер в возрасте 68 лет
Бывший министр обороны США Эштон Картер, занимавший этот пост при президенте Бараке Обаме в 2015-2017 гг., скончался на 69-м году жизни, сообщил телеканал CNN со ссылкой на его семью.
Причиной смерти 25-го министра обороны США стал внезапный инфаркт.
Картер возглавил Пентагон в феврале 2015 г. после того, как подал в отставку его предшественник Чак Хейгел, критиковавший Вашингтон за ведение внешней политики в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. В январе 2017 г. на этом посту Картера сменил отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, предложенный занявшим президентское кресло Дональдом Трампом.
После ухода с государственной службы Картер вновь возглавил Белферовский центр науки и международных отношений при Гарвардской школе Кеннеди, директором которого он являлся в 90-е.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.