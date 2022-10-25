Экс-глава Пентагона Картер умер в возрасте 68 лет

Картер возглавил Пентагон в феврале 2015 г. после того, как подал в отставку его предшественник Чак Хейгел, критиковавший Вашингтон за ведение внешней политики в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. В январе 2017 г. на этом посту Картера сменил отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, предложенный занявшим президентское кресло Дональдом Трампом.