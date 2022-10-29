Минобороны: Россия приостановит участие в «зерновой сделке»
Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке» на фоне произошедшей близ Севастополя 29 октября атаки беспилотников, направленной против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – говорится в заявлении военного ведомства.
Сегодня в Минобороны России сообщили, что в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
В Минобороны подчеркнули, что подготовка к этой атаке осуществлялась под руководством находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов. «По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», – заявили в министерстве.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
Российские власти неоднократно отмечали, что условия заключенной сделки не выполняются: как заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, снятие ограничений в рамках этой сделки коснулось в основном европейских стран. По его словам, только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.