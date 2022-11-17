Минобороны сообщило об уничтожении оборонных цехов в Павлограде и Запорожье
Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Российские войска уничтожили цеха оборонных предприятий в Днепропетровской и Запорожской областях.
«В городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на запорожском предприятии производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций вооруженных сил Украины (ВСУ) и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В Минобороны также рассказали о нескольких попытках ВСУ атаковать российские позиции в ЛНР и ДНР. Так, украинские войска пытались продвинуться на Купянском и Краснолиманском направлениях в ЛНР, а также на Южно-Донецком в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что все атаки были отбиты.
Также российским войскам удалось взять под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР. Минобороны сообщило о высоких потерях противника на лисичанском направлении в ЛНР, в результате чего украинские военные отказались выполнять боевые задачи, заключили в оборонном ведомстве.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города, Херсон в настоящее время находится под контролем Украины.
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