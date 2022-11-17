Минобороны сообщило об уничтожении оборонных цехов в Павлограде и Запорожье

В Минобороны также рассказали о нескольких попытках ВСУ атаковать российские позиции в ЛНР и ДНР. Так, украинские войска пытались продвинуться на Купянском и Краснолиманском направлениях в ЛНР, а также на Южно-Донецком в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что все атаки были отбиты.