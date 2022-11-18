В ЛНР заявили, что украинские войска «выдыхаются» на луганском направлении
На луганском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) на некоторых участках начинают «выдыхаться» и переходить к обороне, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Попыток атаковать наши позиции противник не прекращает. <...> Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — заявил Марочко.
Ранее офицер народной милиции республики заявил, что украинские военные сосредоточили основные силы на луганском направлении, отметив, что ВСУ уже долгое время пытается прорвать линию обороны. Марочко назвал ситуацию на луганском направлении сложной и горячей. По его словам, это направление является одним из приоритетных для украинского командования.
Районы ЛНР практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Сегодня ранее глава администрации Брянки сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны украинских войск по городу серьезно повреждены многоквартирные дома, среди мирных жителей есть раненые.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в среду, 17 ноября, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.
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