В НАТО заявили о небезопасном облете истребителями РФ кораблей в Балтийском море

В Североатлантическом альянсе сочли такое взаимодействие небезопасным, поскольку оно проводилось «в известной опасной зоне», которая была задействована для учений ПВО. В НАТО пообещали реагировать на «любое вмешательство» в деятельность альянса в этом районе.