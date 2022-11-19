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В НАТО заявили о небезопасном облете истребителями РФ кораблей в Балтийском море

Ведомости

Российская авиация совершила «небезопасный и непрофессиональный» облет кораблей НАТО в Балтийском море, пилоты не ответили на запросы союзников, сообщается на сайте НАТО.

Уточняется, что речь идет об инциденте, который произошел 17 ноября. Истребители пролетели над кораблями на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра). Два российских истребителя совершили подход к 1-й постоянной морской группе НАТО (SNMG1), проводившей операции в Балтийском море, говорится в публикации.

В Североатлантическом альянсе сочли такое взаимодействие небезопасным, поскольку оно проводилось «в известной опасной зоне», которая была задействована для учений ПВО. В НАТО пообещали реагировать на «любое вмешательство» в деятельность альянса в этом районе.

Ранее Минобороны сообщало, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных