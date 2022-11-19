В НАТО заявили о небезопасном облете истребителями РФ кораблей в Балтийском море
Российская авиация совершила «небезопасный и непрофессиональный» облет кораблей НАТО в Балтийском море, пилоты не ответили на запросы союзников, сообщается на сайте НАТО.
Уточняется, что речь идет об инциденте, который произошел 17 ноября. Истребители пролетели над кораблями на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра). Два российских истребителя совершили подход к 1-й постоянной морской группе НАТО (SNMG1), проводившей операции в Балтийском море, говорится в публикации.
В Североатлантическом альянсе сочли такое взаимодействие небезопасным, поскольку оно проводилось «в известной опасной зоне», которая была задействована для учений ПВО. В НАТО пообещали реагировать на «любое вмешательство» в деятельность альянса в этом районе.
Ранее Минобороны сообщало, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.