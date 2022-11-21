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Литва решила не передавать Украине свои самоходные гаубицы

Ведомости

Литва решила не передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые находятся на вооружении армии республики, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Причина, по которой Вильнюс поменял решение, не уточняется.

«Принято решение о том, что мы поставим Украине боеприпасы к гаубицам», — отметил министр (цитата по ТАСС). По его словам, помощь Вильнюса Киеву в настоящее время в денежном выражении превышает 640 млн евро, из которых 232 млн евро ушло на военную помощь.

В конце октября командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что страна не может отдать Украине свои гаубицы и зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных