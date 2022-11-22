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Политика

Куба осудила санкции Запада против России

Ведомости

Куба осуждает санкции, введенные странами Запада против России, заявил на пленарном заседании Госдумы президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве.

«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с Россией», — цитирует президента пресс-служба нижней палаты.

Бермудес также напомнил, что Куба, так же как и Россия, живет в условиях внешних экономических ограничений: по его словам, в последние несколько лет США ввели против страны более 200 санкций. По его словам, в сложных экономических условиях Куба рассчитывает на поддержку друзей, в том числе и России.

Накануне Бермудес встретился с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Отмечается, что они обсудили сотрудничество двух государств в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что встреча российского и кубинского лидеров состоится 22 ноября. Помимо переговоров в этот же день президенты примут участие в церемонии открытия в Москве памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро.

Президент Кубы прилетел в Москву с официальным визитом 19 ноября. До этого переговоры о российско-кубинском партнерстве провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных