Куба осудила санкции Запада против России
Куба осуждает санкции, введенные странами Запада против России, заявил на пленарном заседании Госдумы президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве.
«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с Россией», — цитирует президента пресс-служба нижней палаты.
Бермудес также напомнил, что Куба, так же как и Россия, живет в условиях внешних экономических ограничений: по его словам, в последние несколько лет США ввели против страны более 200 санкций. По его словам, в сложных экономических условиях Куба рассчитывает на поддержку друзей, в том числе и России.
Накануне Бермудес встретился с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Отмечается, что они обсудили сотрудничество двух государств в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что встреча российского и кубинского лидеров состоится 22 ноября. Помимо переговоров в этот же день президенты примут участие в церемонии открытия в Москве памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро.
Президент Кубы прилетел в Москву с официальным визитом 19 ноября. До этого переговоры о российско-кубинском партнерстве провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас.
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