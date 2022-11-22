Куба осудила санкции Запада против России

Бермудес также напомнил, что Куба, так же как и Россия, живет в условиях внешних экономических ограничений: по его словам, в последние несколько лет США ввели против страны более 200 санкций. По его словам, в сложных экономических условиях Куба рассчитывает на поддержку друзей, в том числе и России.