Правительство Венгрии выделит 187 млн евро финансовой помощи Украине
Правительство Венгрии утвердило выделение финансовой помощи Украине в размере 187 млн евро в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.
В подписанном премьером Виктором Орбаном документе отмечается, что помощь выделяется в рамках решения Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 г. кредитов на восстановление экономики. Главе МИД страны поручено начать переговоры по разработке необходимого соглашения о поддержке Украины, однако, как отмечает агентство, в документе не указано, с кем именно эти переговоры будут вестись.
На прошлой неделе Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешнем виде. Венгерский премьер предложил вместо общеевропейского кредита «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС. В частности, премьер-министр отметил, что Венгрия ежегодно готова выделять Украине около 14 млн евро из своего бюджета, такая сумма не навредит национальным интересам страны.
ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.
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