Правительство Венгрии выделит 187 млн евро финансовой помощи Украине

В подписанном премьером Виктором Орбаном документе отмечается, что помощь выделяется в рамках решения Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 г. кредитов на восстановление экономики. Главе МИД страны поручено начать переговоры по разработке необходимого соглашения о поддержке Украины, однако, как отмечает агентство, в документе не указано, с кем именно эти переговоры будут вестись.