Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам

«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. <...> Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины», — сказал он.