Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Украины предпринять меры для прекращения конфликта, чтобы избежать уничтожения страны. Об этом он сообщил на полях саммита ОДКБ в Ереване, пишет агентство «БелТА».
«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. <...> Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины», — сказал он.
По словам Лукашенко, восстановить отношения можно в кратчайшее время. Он подчеркнул необходимость в мирных переговорах. «Куда ни кинь – везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир», — заключил он.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров.
Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США. 19 октября президент России Владимир Путин вновь сообщил, что Киев отказывается от любых предложений о переговорах. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Позже Лавров допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Глава МИД РФ отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства.
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