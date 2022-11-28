В Госдуме прокомментировали публикации о намерении Киева захватить Крым
Информация о том, что Украина готовилась к походу на Крым, подтверждает наличие реальных планов нападения на Россию, написал глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Таким образом Слуцкий прокомментировал слова замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского, который заявил, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 г.
«По сути, далеко не последний представитель действующей власти признал, что Украина готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым. У России не было выхода, кроме как предупредить агрессию, защитить своих граждан, нашу землю», — написал Слуцкий.
Политик отметил, что маневры по захвату Крыма обречены на полный военный провал: полуостров надежно укреплен. «Любые подобные попытки получат моментальный и сокрушительный ответ», — добавил он.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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