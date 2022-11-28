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В Госдуме прокомментировали публикации о намерении Киева захватить Крым

Ведомости

Информация о том, что Украина готовилась к походу на Крым, подтверждает наличие реальных планов нападения на Россию, написал глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Таким образом Слуцкий прокомментировал слова замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского, который заявил, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 г.

«По сути, далеко не последний представитель действующей власти признал, что Украина готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым. У России не было выхода, кроме как предупредить агрессию, защитить своих граждан, нашу землю», — написал Слуцкий.

Политик отметил, что маневры по захвату Крыма обречены на полный военный провал: полуостров надежно укреплен. «Любые подобные попытки получат моментальный и сокрушительный ответ», — добавил он.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных