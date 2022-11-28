Захарова прокомментировала слова папы Римского о чеченцах и бурятах

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).