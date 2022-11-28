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Захарова прокомментировала слова папы Римского о чеченцах и бурятах

Ведомости

Заявления папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют «запредельное извращение истины», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).

Папа Римский, ранее комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он.

В том же интервью он также заявил, что в случае возможного визита на Украину он также посетит Россию. Франциск отметил, что позиция Ватикана «заключается в стремлении к миру и поиску взаимопонимания». По его словам, он готов выступить в качестве посредника между двумя странами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия приветствует усилия некоторых зарубежных стран предоставить свою площадку для переговоров Москвы и Киева, но украинской стороне подобные площадки не нужны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных