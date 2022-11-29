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Блинкен заявил, что НАТО нарастит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»

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НАТО увеличит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», — отметил Блинкен, добавив, что черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса (цитата по ТАСС).

В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться. Он указал на формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО, которые стянули в Восточную и Центральную Европу, а также страны Балтии. По словам министра, батальонные группы также создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В сентябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО разместит дополнительные силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал по этому поводу, «В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — отметил тогда генсек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных