Блинкен заявил, что НАТО нарастит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»
НАТО увеличит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», — отметил Блинкен, добавив, что черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса (цитата по ТАСС).
В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться. Он указал на формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО, которые стянули в Восточную и Центральную Европу, а также страны Балтии. По словам министра, батальонные группы также создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
В сентябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО разместит дополнительные силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал по этому поводу, «В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — отметил тогда генсек.
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