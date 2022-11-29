Блинкен заявил, что НАТО нарастит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»

В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться. Он указал на формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО, которые стянули в Восточную и Центральную Европу, а также страны Балтии. По словам министра, батальонные группы также создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.