В Госдуму внесли поправки о запрете арестовывать средства на счетах участников СВО

Законопроект касается приостановления производства «по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями», отметил сенатор Андрей Клишас. Одинаково будут защищены права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также мобилизованных и добровольцев, сказал сенатор. При этом закон не будет «основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», отметил он.