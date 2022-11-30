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В Госдуму внесли поправки о запрете арестовывать средства на счетах участников СВО

Ведомости

«Единая Россия» сообщила о внесении в Госдуму поправок о запрете на арест денежных средств на счетах участников специальной военной операции, передает пресс-служба фракции.

По словам одного из авторов инициативы, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, несмотря на то что банкам и приставам запрещено списывать средства участников спецоперации в рамках исполнительного производства, остается возможность, которая позволяет арестовывать их счета.

«Поправки, которые "Единая Россия" подготовила ко второму чтению нашего же законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей», — сказал Турчак.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Тогда в пресс-службе фракции сообщили, что ко второму чтению будет проработана поправка о запрете на арест средств мобилизованных по уже имеющимся исполнительным производствам.

В конце октября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает приостановку судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян и др.

Законопроект касается приостановления производства «по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями», отметил сенатор Андрей Клишас. Одинаково будут защищены права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также мобилизованных и добровольцев, сказал сенатор. При этом закон не будет «основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных