В Госдуму внесли поправки о запрете арестовывать средства на счетах участников СВО
«Единая Россия» сообщила о внесении в Госдуму поправок о запрете на арест денежных средств на счетах участников специальной военной операции, передает пресс-служба фракции.
По словам одного из авторов инициативы, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, несмотря на то что банкам и приставам запрещено списывать средства участников спецоперации в рамках исполнительного производства, остается возможность, которая позволяет арестовывать их счета.
«Поправки, которые "Единая Россия" подготовила ко второму чтению нашего же законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей», — сказал Турчак.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Тогда в пресс-службе фракции сообщили, что ко второму чтению будет проработана поправка о запрете на арест средств мобилизованных по уже имеющимся исполнительным производствам.
В конце октября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает приостановку судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян и др.
Законопроект касается приостановления производства «по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями», отметил сенатор Андрей Клишас. Одинаково будут защищены права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также мобилизованных и добровольцев, сказал сенатор. При этом закон не будет «основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», отметил он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса