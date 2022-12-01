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Лавров заявил об огромном риске ядерной войны в случае столкновения ядерных держав

Ведомости

Риск перерастания неядерного столкновения между ядерными державами в ядерную войну огромен. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Лавров указал на совместное заявление России и США от июня 2021 г., в котором страны подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, поскольку она «не может быть выиграна никем». Он добавил, что аналогичное заявление сделали еще пять ядерных держав.

Накануне, 30 ноября, глава российского МИДа подчеркнул недопустимость любого столкновения государств, обладающих ядерным оружием. «Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — заявил Лавров.

Российско-американские переговоры состоялись 14 ноября в Анкаре. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе США. Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе переговоров обсудили вопросы неприменения ядерного оружия, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, позиция о недопустимости применения ядерного оружия была сформулирована в совместном заявлении стран G20, принятом по итогам саммита на Бали 15-16 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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