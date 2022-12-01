Лавров заявил об огромном риске ядерной войны в случае столкновения ядерных держав

«Мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным», — сказал министр (цитата по ТАСС).