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Постпред РФ в Вене заявил, что Европа будет жить без российской нефти

Ведомости

Европа с этого года будет жить без российской нефти, прокомментировал в своем Telegram-канале введение потолка цен на энергоноситель постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», – написал Ульянов.

Также постпред отметил, что нужно «просто подождать», когда Евросоюз обвинит Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия.

Ранее минфин США сообщил, что «коалиция ограничения цен» (Евросоюз, Австралия и G7) на следующей неделе введет ограничения, связанные с российской нефтью, в том числе запрет на страхование морских перевозок. Меры не будут действовать, если покупатели приобретут в России нефть по цене $60 за баррель или ниже. Входящие в коалицию государства согласовали предельную цену на нефть, чтобы поддерживать поставки российских энергоносителей по сниженной цене, отмечалось в заявлении. Минфин США назвал этот механизм важным инструментом для ограничения доходов Москвы, которые используются для финансирования спецоперации на Украине.

2 декабря Евросоюз также договорился о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил ранее постпред Польши при ЕС Анджей Садось. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть. О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким.

Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных