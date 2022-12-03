G7 и Австралия договорились ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель
Австралия и страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония) вслед за государствами - членами Евросоюза договорились установить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, следует из заявления на сайте минфина США.
«Коалиция ограничения цен» (ЕС, Австралия и G7) на следующей неделе введет ограничения, связанные с российской нефтью, в том числе запрет на страхование морских перевозок. Меры не будут действовать, если покупатели приобретут в РФ нефть по цене $60 за баррель или ниже.
Входящие в коалицию государства согласовали предельную цену на нефть, чтобы поддерживать поставки российских энергоносителей по сниженной цене, говорится в заявлении. Минфин США называет этот механизм важным инструментом для ограничения доходов Москвы, которые используются для финансирования спецоперации на Украине. При этом, как отмечается, уровень предельной цены в размере $60 за баррель установлен достаточно высоко, чтобы у России оставался экономический стимул продолжать продавать нефть на мировых рынках. Согласованный уровень цен выше себестоимости нефти и сопоставим с ценами, по которым РФ торговала до начала боевых действий на Украине, говорится в заявлении.
После установления потолка цен Россия сможет полагаться на поставщиков услуг, не входящих в G7, однако такое сотрудничество будет «более дорогим и менее надежным», считают в США.
«Учитывая эти ограничения, сокращение объема продаж не отвечало бы экономическим интересам России, особенно потому, что это означало бы сокращение продаж на ключевые развивающиеся рынки, включая союзников России», — говорится в заявлении.
2 декабря Евросоюз также достиг договоренности по введению потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил ранее постпред Польши при ЕС Анджей Садось. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть. О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким.
Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.
Вице-премьер Александр Новак говорил, что российская сторона сочтет введение ценового потолка на нефть неприемлемым шагом вне зависимости от его величины и будет работать лишь на рыночных условиях.