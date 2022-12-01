В США заявили, что ценовой потолок на российскую нефть начнется с $60 за баррель
Ценовой потолок на российскую нефть начнется с $60 за баррель, в будущем его можно будет пересмотреть. Об этом сообщил заместитель главы минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT.
«Мы начинаем с $60 [за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — заявил Адейемо (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что в ЕС еще не приняли окончательного решения по предельной цене на российскую нефть. В связи с этим замглавы минфина США не стал давать оценку обсуждаемой инициативе. Адейемо отметил, что ожидает прогресса по этому вопросу. По его словам, Вашингтон надеется, что Польша и остальные страны ЕС смогут согласовать ценовой потолок до 5 декабря, а «остальные страны коалиции примкнут к ним».
Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС ввести потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Позже агентство Reuters также заявило, что в ЕС практически согласовали предельную цену на уровне $60 за баррель, теперь страны ожидают одобрения Варшавы.
О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким. Газета Politico утверждала, что Варшава настаивала на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступали против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.
В интересах ЕС определиться с предельной ценой до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 г.
Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.
В Кремле назвали инициативу с ценовым потолком «непонятной» и «малообъяснимой». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страны ЕС хотят установить предельную цену на российскую нефть для галочки.
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