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Политика

В США заявили, что ценовой потолок на российскую нефть начнется с $60 за баррель

Ведомости

Ценовой потолок на российскую нефть начнется с $60 за баррель, в будущем его можно будет пересмотреть. Об этом сообщил заместитель главы минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT.

«Мы начинаем с $60 [за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — заявил Адейемо (цитата по «РИА Новости»). 

Он отметил, что в ЕС еще не приняли окончательного решения по предельной цене на российскую нефть. В связи с этим замглавы минфина США не стал давать оценку обсуждаемой инициативе. Адейемо отметил, что ожидает прогресса по этому вопросу. По его словам, Вашингтон надеется, что Польша и остальные страны ЕС смогут согласовать ценовой потолок до 5 декабря, а «остальные страны коалиции примкнут к ним».

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС ввести потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Позже агентство Reuters также заявило, что в ЕС практически согласовали предельную цену на уровне $60 за баррель, теперь страны ожидают одобрения Варшавы.

О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким. Газета Politico утверждала, что Варшава настаивала на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступали против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

В интересах ЕС определиться с предельной ценой до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 г. 

Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин. 

В Кремле назвали инициативу с ценовым потолком «непонятной» и «малообъяснимой». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страны ЕС хотят установить предельную цену на российскую нефть для галочки. 

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Ранее по теме: Захарова: потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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