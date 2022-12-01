ЕК предложила странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель
Еврокомиссия обратилась к странам Евросоюза с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Соглашение должны одобрить все 27 стран ЕС, либо же, как отмечает издание, переговоры могут продолжиться уже по другому уровню потолка на российскую нефть. ЕК при этом рассчитывает на достижение соглашения по предложенному варианту.
О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. «РИА Новости» ранее со ссылкой на источник в Брюсселе сообщали, что ЕС, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его.
Ранее в октябре президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует размер предельной цены на нефть, который собирается ввести Евросоюз.
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