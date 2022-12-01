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Экономика

ЕК предложила странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Ведомости

Еврокомиссия обратилась к странам Евросоюза с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соглашение должны одобрить все 27 стран ЕС, либо же, как отмечает издание, переговоры могут продолжиться уже по другому уровню потолка на российскую нефть. ЕК при этом рассчитывает на достижение соглашения по предложенному варианту. 

О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. «РИА Новости» ранее со ссылкой на источник в Брюсселе сообщали, что ЕС, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует размер предельной цены на нефть, который собирается ввести Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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