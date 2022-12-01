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Лавров оценил намерение Запада ввести потолок цен на российскую нефть

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует размер предельной цены на нефть, который собирается ввести Евросоюз, передают «РИА Новости».

«Какой будет потолок цен, нас это не интересует», — заявил министр. По его словам, Россия будет напрямую договариваться со своими партнерами. Глава российского МИДа отметил, что партнеры, продолжающие работу с Россией, «не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит».

Накануне, 30 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

«Переговоры ЕС об уровне ограничения поставок российской нефти зашли в тупик на прошлой неделе. Польша и страны Балтии потребовали цену, которая окажет большее давление на доходы Москвы, утверждая, что нынешние предложения, которые снизились до $62, слишком щедры. Греция и другие страны-перевозчики настаивали на более высокой цене», — писало агентство.

«РИА Новости» ранее со ссылкой на источник в Брюсселе сообщали, что ЕС, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных