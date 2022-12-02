Газета
Экономика

ЕС достиг договоренности о введении потолка цен на нефть из России

Ведомости

Евросоюз достиг договоренности по введению потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — отметил дипломат (цитата по ТАСС). Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть.

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС ввести потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Позже агентство Reuters также заявило, что в ЕС практически согласовали предельную цену на уровне $60 за баррель, теперь страны ожидают одобрения Варшавы.

О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким. 

Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Захарова: потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных