ЕС достиг договоренности о введении потолка цен на нефть из России
Евросоюз достиг договоренности по введению потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось.
«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — отметил дипломат (цитата по ТАСС). Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть.
Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС ввести потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Позже агентство Reuters также заявило, что в ЕС практически согласовали предельную цену на уровне $60 за баррель, теперь страны ожидают одобрения Варшавы.
О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким.
Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.
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