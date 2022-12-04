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Володин высказался об арестах российских бизнесменов за рубежом

Ведомости

Российским бизнесменам следует развивать свою страну, тогда их деньги будут целы, а совесть — чище, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя информацию об арестах предпринимателей за границей. Днем ранее стало известно о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена.

В своем Telegram-канале Володин написал, что публикация посвящается «страдальцам, покинувшим Родину». 

«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих. В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, — что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», — заявил спикер Госдумы.

По его словам, сказанные 20 лет назад слова президента оказались пророческими. Володин также призвал бизнесменов развивать Россию и «помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем».

«Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», — убежден он.

Днем ранее национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о задержании 58-летнего российского бизнесмена по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе по подозрению в отмывании денег. В NCA уточнили, что он был задержан еще 1 декабря в его «многомиллионной резиденции» в Лондоне. Помимо отмывания денег он подозревается в заговоре с целью обмана МВД и даче ложных показаний.

Выдвигалось предположение, что речь идет о сооснователе «Альфа-групп» Михаиле Фридмане, проживающем в Лондоне. РБК сообщило, что в компании эту информацию опровергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных