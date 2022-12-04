Володин высказался об арестах российских бизнесменов за рубежом

Днем ранее национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о задержании 58-летнего российского бизнесмена по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе по подозрению в отмывании денег. В NCA уточнили, что он был задержан еще 1 декабря в его «многомиллионной резиденции» в Лондоне. Помимо отмывания денег он подозревается в заговоре с целью обмана МВД и даче ложных показаний.