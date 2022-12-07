Путин заявил о готовности России защищаться всеми имеющимися средствами

«С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», – рассказал Путин.