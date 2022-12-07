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Путин заявил о готовности России защищаться всеми имеющимися средствами

Ведомости

Россия заинтересована в отстаивании своих национальных интересов прежде всего мирными средствами, однако готова при необходимости защищать себя всеми имеющимися способами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с членами СПЧ.

«С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», – рассказал Путин.

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать серьезные предложения по остановке конфликта на Украине, которые будут учитывать интересы России. В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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