Песков оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной

Ранее сегодня агентство привело слова вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова о том, что республика никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза.