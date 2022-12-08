Песков оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной
Предложенный Россией газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном не подразумевает обмен политических требований на поставки газа, речь идет о коммерческих интересах, информация Reuters об отказе Ташкента от этой инициативы неверна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сегодня агентство привело слова вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова о том, что республика никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза.
«Reuters неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте создания этого союза. Речь, естественно, идет о коммерческой стороне, о координации действий в коммерческих интересах прежде всего стран-участниц», – рассказал Песков.
По его словам, работа в этом направлении продолжается. На уточняющий вопрос, чем отличается создание союза от технических соглашений, Песков пояснил, что речь идет в первую очередь о координации сторонами своих действий по дальнейшей прокладке транспортных путей, развитию газовой инфраструктуры, а также удовлетворению своих внутренних потребностей в природном газе.
«Страны заинтересованы в том, чтобы это все координировать, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга. Вот различия», – добавил он.
28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Позднее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ.
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