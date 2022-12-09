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МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

Ведомости

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе санкции в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении МОК.

«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских правительств, ответственных за вопиющее нарушение Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — сказано в заявлении. 

В МОК уточнили, что продление санкций включает запрет международных спортивных мероприятий в России и Белоруссии, а также отказ от флагов, гимнов и других государственных символов двух стран на соревнованиях.

В февраля 2022 г. на фоне проведения спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Большинство федераций поддержали инициативу. 

При этом 7 декабря глава МОК Томас Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на участии всех стран в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. По его словам, французский лидер отметил, что спорт не должен быть политизирован и призвал допустить к играм представителей даже тех стран, которые «находятся в состоянии войны».

Летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. На предыдущих Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом из-за санкций ВАДА в отношении РФ. Под флагом Олимпийского комитета России спортсмены также участвовали в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных