МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

При этом 7 декабря глава МОК Томас Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на участии всех стран в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. По его словам, французский лидер отметил, что спорт не должен быть политизирован и призвал допустить к играм представителей даже тех стран, которые «находятся в состоянии войны».