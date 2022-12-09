МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов
Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе санкции в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении МОК.
«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских правительств, ответственных за вопиющее нарушение Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — сказано в заявлении.
В МОК уточнили, что продление санкций включает запрет международных спортивных мероприятий в России и Белоруссии, а также отказ от флагов, гимнов и других государственных символов двух стран на соревнованиях.
В февраля 2022 г. на фоне проведения спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Большинство федераций поддержали инициативу.
При этом 7 декабря глава МОК Томас Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на участии всех стран в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. По его словам, французский лидер отметил, что спорт не должен быть политизирован и призвал допустить к играм представителей даже тех стран, которые «находятся в состоянии войны».
Летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. На предыдущих Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом из-за санкций ВАДА в отношении РФ. Под флагом Олимпийского комитета России спортсмены также участвовали в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.