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Боррель сообщил, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Ведомости

Страны ЕС пока не смогли прийти к единой позиции по девятому пакету санкций против России, остается еще ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов», — заявил Боррель (цитата по ТАСС).

Он добавил, что министры стран ЕС «имеют разные подходы», которые пока мешают согласованию новых ограничений против РФ. Боррель допустил, что к единой позиции страны ЕС могут прийти к концу дня, однако для этого нужно решить ряд вопросов, добавил он.

ЕС пока не договорился о девятом пакете санкций против России

Отдельные страны требуют права вводить исключения против подсанкционных лиц

О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия.

7 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в девятый пакет санкций попали 200 физических и юридических лиц из России. В частности, под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов.

Также ЕК предложила ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. В рамках девятого пакета санкций ЕС намерен запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ, добавила Урсула фон дер Ляйен. Она также анонсировала новые меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов.

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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