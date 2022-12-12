Боррель сообщил, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Также ЕК предложила ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. В рамках девятого пакета санкций ЕС намерен запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ, добавила Урсула фон дер Ляйен. Она также анонсировала новые меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов.