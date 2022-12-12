ЕС пока не договорился о девятом пакете санкций против России

Девятый пакет антироссийских санкций пока не принят Евросоюзом, так как переговоры между членами объединения зашли в тупик. Об этом 10 декабря сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось. Причиной тупика стало большое количество исключений, которые намеревались ввести европейские государства. В частности, Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия настаивали на предоставлении странам ЕС права разблокировать активы лиц, находящихся под санкциями, на национальном уровне. Как отмечает «Польское радио», количество лиц, против которых уже ввели ограничения, оценивается в 1200 человек.