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ЕС пока не договорился о девятом пакете санкций против России

Отдельные страны требуют права вводить исключения против подсанкционных лиц
Глеб Мишутин
Переговоры о введении ограничений продолжаются / Максим Стулов / Ведомости

Девятый пакет антироссийских санкций пока не принят Евросоюзом, так как переговоры между членами объединения зашли в тупик. Об этом 10 декабря сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось. Причиной тупика стало большое количество исключений, которые намеревались ввести европейские государства. В частности, Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия настаивали на предоставлении странам ЕС права разблокировать активы лиц, находящихся под санкциями, на национальном уровне. Как отмечает «Польское радио», количество лиц, против которых уже ввели ограничения, оценивается в 1200 человек.

Ряд стран отказался замораживать активы российских сельхозкомпаний, чтобы не допустить блокировки судов в зерновых портах. Кроме того, Венгрия потребовала, чтобы из черного списка были исключены члены правительства России, а Швеция высказалась против блокирующих санкций в отношении Роскомнадзора, заявил Садось. При этом переговоры о введении ограничений все же продолжатся и следующая встреча послов ЕС назначена на 12 декабря, заявил посол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных