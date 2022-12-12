Большой пресс-конференции Путина в этом году не будет
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина до Нового года не состоится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«До Нового года не будет», – ответил Песков на вопрос, состоится ли большая пресс-конференция Путина в этом году.
При этом в Кремле рассчитывают, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ, как он это регулярно и делает, в том числе во время зарубежных поездок, подчеркнул он.
У Пескова также спросили, состоится ли в этом году послание главы государства к Федеральному собранию, на что он ответил: «По посланию надо уточнять. Мы еще будем ориентировать по посланию».
Песков уже неоднократно сообщал, что точных дат послания президента пока нет. 9 ноября Песков сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.
В прошлом году большая пресс-конференция состоялась 23 декабря.