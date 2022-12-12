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Большой пресс-конференции Путина в этом году не будет

Ведомости

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина до Нового года не состоится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До Нового года не будет», – ответил Песков на вопрос, состоится ли большая пресс-конференция Путина в этом году.

При этом в Кремле рассчитывают, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ, как он это регулярно и делает, в том числе во время зарубежных поездок, подчеркнул он.

У Пескова также спросили, состоится ли в этом году послание главы государства к Федеральному собранию, на что он ответил: «По посланию надо уточнять. Мы еще будем ориентировать по посланию».

Песков уже неоднократно сообщал, что точных дат послания президента пока нет. 9 ноября Песков сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.

В прошлом году большая пресс-конференция состоялась 23 декабря.

Ранее по теме: Песков опроверг планы Путина в ходе послания объявить о мобилизации страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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