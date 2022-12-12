Захарова после оговорки Борреля об Украине заявила, что «дальше будет хуже»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его оговорки об иранской «поддержке Украины». Слова политика она прокомментировала в своем Telegram-канале.
«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала Захарова.
Ранее сегодня Боррель сообщил о принятии новых санкций против Ирана. Он назвал ограничения «очень жесткими» и оговорился, сказав, что они вводятся в том числе за «иранскую поддержку Украины», имея в виду поддержку Тегерана в отношении Москвы.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отвергли. В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». В октябре он заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.
20 октября ЕС ввел санкции за возможные поставки иранских беспилотников в отношении производителя вооружения Shahed Aviation Industries и трех генералов из республики. В ответ на данное решение в российском МИДе назвали обвинения «притянутыми за уши».