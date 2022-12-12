Захарова после оговорки Борреля об Украине заявила, что «дальше будет хуже»

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отвергли. В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». В октябре он заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.