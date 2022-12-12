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Захарова после оговорки Борреля об Украине заявила, что «дальше будет хуже»

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его оговорки об иранской «поддержке Украины». Слова политика она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала Захарова.

Ранее сегодня Боррель сообщил о принятии новых санкций против Ирана. Он назвал ограничения «очень жесткими» и оговорился, сказав, что они вводятся в том числе за «иранскую поддержку Украины», имея в виду поддержку Тегерана в отношении Москвы.

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отвергли. В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». В октябре он заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.

20 октября ЕС ввел санкции за возможные поставки иранских беспилотников в отношении производителя вооружения Shahed Aviation Industries и трех генералов из республики. В ответ на данное решение в российском МИДе назвали обвинения «притянутыми за уши».

Ранее по теме: Боррель сообщил, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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