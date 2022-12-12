США поддержали участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 без флага
Олимпийский комитет США (USOPC) считает, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в Олимпиаде-2024 в Париже при условии, что будут выступать без национального флага. Такое заявление сделала глава USOPC Сюзанна Лайонс в разговоре с The Wall Street Journal.
«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для [олимпийского] движения. <...> Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страна находится под санкциями», — сказала она.
В февраля 2022 г. на фоне проведения спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Большинство федераций поддержали инициативу. За отстранение России и Белоруссии также выступали США. По словам Лайонс, это была вынужденная мера, однако сейчас «вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро», несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Она добавила, что теперь существует риск, что правительства определенных стран могут отказать российским спортсменам в визах для участия в играх или же оказать давление на своих спортсменов, чтобы те не соревновались с представителями некоторых стран. Лайонс обратила внимание, что это подобные действия противоречат Олимпийской хартии. Она отметила, что США выступают против политизированных решений в отношении спортсменов, участвующих в играх.
В начале декабря за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам главы МОК Томаса Баха, французский лидер настаивает на участии всех стран в соревнованиях.
Однако 9 декабря саммит МОК все же продлил санкции в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии. В комитете уточнили, что речь идет о запрете международных спортивных мероприятий в России и Белоруссии, а также отказ от флагов, гимнов и других государственных символов двух стран на соревнованиях.
Летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. На предыдущих Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом из-за санкций ВАДА в отношении РФ. Под флагом Олимпийского комитета России спортсмены также участвовали в Олимпийских играх 2022 г. в Пекине.