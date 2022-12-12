США поддержали участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 без флага

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для [олимпийского] движения. <...> Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страна находится под санкциями», — сказала она.