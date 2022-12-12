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Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ

Ведомости

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), следует из письма, направленного СЕ главе российского МИДа Сергею Ларову.

«В настоящее время ожидается информация о выплате справедливой компенсации по 1874 делам. По состоянию на 8 ноября 2022 г. сумма задолженности составляла более 2 млрд евро», — говорится в сообщении на сайте СЕ.

В СЕ также отметили, что Россия, несмотря на исключение из организации в марте, по-прежнему обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 г.

Россия с 16 сентября перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы. В российском МИДе заявили, что страны НАТО и Евросоюза последовательно превращают Совет Европы в «инструмент антироссийской политики» и отказываются от равноправного диалога.

Россия стала членом Совета Европы в 1996 г. 25 февраля текущего года организация решила ограничить права России из-за специальной военной операции на Украине. В совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека, однако ее полномочия будут урезаны. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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