Захарова: Ватикан так и не извинился за слова папы римского о чеченцах и бурятах
Ватикан так и не принес извинения за высказывания папы римского о российских военнослужащих — чеченцах и бурятах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова кардинала Пьетро Паролина о том, что Ватикан является подходящей площадкой для диалога по Украине.
«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», – написала она.
28 ноября пара римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он.
В ответ на это Захарова отметила, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — отмечала она.
При этом в начале ноября Франциск назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит.