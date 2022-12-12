МИД Венгрии: девятый пакет санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики

«Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет», — отметил Сийярто (цитата по ТАСС). По словам дипломата, в пакет также будут включены 141 человек и 47 организаций. Он отметил, что Венгрия возражала против введения ограничений на контакты с некоторыми из этих людей.