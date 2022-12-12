МИД Венгрии: девятый пакет санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики
Девятый пакет санкций ЕС против России не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли, включая ядерную энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет», — отметил Сийярто (цитата по ТАСС). По словам дипломата, в пакет также будут включены 141 человек и 47 организаций. Он отметил, что Венгрия возражала против введения ограничений на контакты с некоторыми из этих людей.
Ранее издание Politico сообщало, что девятым пакетом Евросоюз введет ограничения против 169 организаций, снабжающих российский ВПК. Также планировалось ввести санкции против нескольких государственных органов, трех банков и телеканалов, запретить поставку компонентов для беспилотных летательных аппаратов, а также расширить список подсанкционных физических лиц.
Позже стало известно, что государства Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций на уровне министров иностранных дел. Проект ограничений вернули на рассмотрение постпредов стран ЕС в Брюсселе.