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МИД Венгрии: девятый пакет санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики

Ведомости

Девятый пакет санкций ЕС против России не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли, включая ядерную энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет», — отметил Сийярто (цитата по ТАСС). По словам дипломата, в пакет также будут включены 141 человек и 47 организаций. Он отметил, что Венгрия возражала против введения ограничений на контакты с некоторыми из этих людей.

Ранее издание Politico сообщало, что девятым пакетом Евросоюз введет ограничения против 169 организаций, снабжающих российский ВПК. Также планировалось ввести санкции против нескольких государственных органов, трех банков и телеканалов, запретить поставку компонентов для беспилотных летательных аппаратов, а также расширить список подсанкционных физических лиц.

Позже стало известно, что государства Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций на уровне министров иностранных дел. Проект ограничений вернули на рассмотрение постпредов стран ЕС в Брюсселе.

Ранее по теме: Министры иностранных дел ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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