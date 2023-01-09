Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в США
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в одну из больниц рядом с городом Орландо во Флориде (США), передает газета Globo со ссылкой на источники.
У него «диагностированы боли в брюшной области». Они могут быть вызваны нанесенным ему в 2018 г. ножевым ранением. В начале прошлого года политик проходил лечение в связи с этой проблемой, отмечает издание.
Протесты в Бразилии начались 8 января на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.
В ходе протестов сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, осудил начавшиеся беспорядки в Бразилии и отметил, что Кремль выражает поддержку новому президенту да Силве.