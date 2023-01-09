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Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в США

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в одну из больниц рядом с городом Орландо во Флориде (США), передает газета Globo со ссылкой на источники.

У него «диагностированы боли в брюшной области». Они могут быть вызваны нанесенным ему в 2018 г. ножевым ранением. В начале прошлого года политик проходил лечение в связи с этой проблемой, отмечает издание.

Протесты в Бразилии начались 8 января на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.

В ходе протестов сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, осудил начавшиеся беспорядки в Бразилии и отметил, что Кремль выражает поддержку новому президенту да Силве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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