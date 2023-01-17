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Минобороны сообщило об уничтожении более 70 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Ведомости

За последний сутки российские военные уничтожили более 70 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации. 

«На Краснолиманском направлении <...> уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказано в сообщении.

На Южнодонецком направлении противник потерял до 40 военнослужащих. На Купянском направлении было уничтожено более 50 военных ВСУ. Также Вооруженные силы РФ продолжили наступление на Донецком направлении. Там за сутки было уничтожено более 60 украинских военных. 

Кроме того, в ДНР российская армия ликвидировала два диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Еще одна украинская ДРГ была уничтожена в районе Лимана Первого в Харьковской области. 

В той же области ВС РФ поразили гаубицы Krab, М109 «Паладин» и РСЗО «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. В подконтрольной Киеву части Херсонской области были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-50. Станции AN/ТPQ-3 и AN/TPQ-48 были поражены в ДНР и Харьковской области, добавили в Минобороны. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

15 января Путин отметил положительную динамику в проведении спецоперации. Он пояснил, что «все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба». 

В частности, 12 января Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Соледара. В оборонном ведомстве подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления: у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных