В Белгородской области сообщили о работе системы ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгороде и в Белгородском районе, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале вечером 22 января.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – сказано в сообщении.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 4 февраля, в последний раз его продлевали 20 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).