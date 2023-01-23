В МИДе назвали условие для возобновления выплаты взносов в ЕЭК ООН
Россия готова будет вновь платить взносы в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН после восстановления уважительного и конструктивного диалога на площадке комиссии, сообщили в пресс-службе МИДа. Решение о невыплате российского добровольного взноса в ЕЭК ООН за 2022 г. носит вынужденный характер, пояснили в ведомстве.
«Данный шаг носит вынужденный характер и связан с деструктивной линией США и стран Европейского союза в этой региональной комиссии ООН. Указанные государства с нарушением внутренних процедур "продавили" в Исполнительном комитете ЕЭК ООН ряд нелегитимных решений, нацеленных на ограничение взаимодействия России и комиссии. <...> Готовы будем вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке комиссии. Продолжаем практику финансирования проектов развития по линии других организаций системы ООН», – говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что от недружественных действий Евросоюза и Соединенных Штатов пострадали авторитет и эффективность ЕЭК ООН, а также страны Центральной Азии и Закавказья, которые являются основными получателями российского содействия. «Именно в их интересах разрабатывались и выполнялись наши совместные проекты с ЕЭК ООН», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.
18 января премьер-министр России Михаил Мишустин принял предложение МИДа о том, чтобы не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. Министерству иностранных дел было поручено проинформировать секретариат комиссии о принятом решении.
В этом же месяце стало известно, что Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро, однако выплачено будет только около 5,7 млн евро.