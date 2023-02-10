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ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о СВО

Ведомости

Иностранные спецслужбы используют российских почтовые сервисы, чтобы получить информацию о ходе спецоперации на Украине и ее участниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие», – сказано в сообщении.

Уточняется, что для этих целей зарубежные спецслужбы рассылают в профильные организации письма с запросом предоставить информацию об участниках спецоперации, о мобилизованных, а также о тех, кто въехал в Россию с территории Украины. В ФСБ подчеркнули, что эти письма отправляются с электронных почт, доменные имена которых схожи с федеральными органами исполнительной власти. 

ФСБ призвала к бдительности, а также к тому, чтобы сверять адреса электронных почт, с которых приходят письма, с теми, которые указаны на официальных сайтах ведомств. В пресс-службе также рекомендовали не открывать вложения, прикрепленные к таким письмам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных