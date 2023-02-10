ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о СВО
Иностранные спецслужбы используют российских почтовые сервисы, чтобы получить информацию о ходе спецоперации на Украине и ее участниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие», – сказано в сообщении.
Уточняется, что для этих целей зарубежные спецслужбы рассылают в профильные организации письма с запросом предоставить информацию об участниках спецоперации, о мобилизованных, а также о тех, кто въехал в Россию с территории Украины. В ФСБ подчеркнули, что эти письма отправляются с электронных почт, доменные имена которых схожи с федеральными органами исполнительной власти.
ФСБ призвала к бдительности, а также к тому, чтобы сверять адреса электронных почт, с которых приходят письма, с теми, которые указаны на официальных сайтах ведомств. В пресс-службе также рекомендовали не открывать вложения, прикрепленные к таким письмам.