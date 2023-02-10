ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о СВО

Уточняется, что для этих целей зарубежные спецслужбы рассылают в профильные организации письма с запросом предоставить информацию об участниках спецоперации, о мобилизованных, а также о тех, кто въехал в Россию с территории Украины. В ФСБ подчеркнули, что эти письма отправляются с электронных почт, доменные имена которых схожи с федеральными органами исполнительной власти.