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Россия прорабатывает передачу петербургского порта Белоруссии

Ведомости

Петербургский морской порт «Бронка» может быть передан Белоруссии, об этом сообщил руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью «РИА Новости».

«Прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса “Бронка”, входящего в Большой порт Санкт-Петербург», – сказал Полищук. 

Также он заявил, что мощность перегрузочного комплекса равняется 3,2 млн тонн ежегодно, проектная мощность достигает 20,7 млн тонн в год. Шаги, которые предпринимает министерство, позволили «в разы» нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию, добавил Полищук.

В мае 2022 г. на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили перевалку грузов республики в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом в районе «Бронки». Тогда же они обсудили вопросы импортозамещения двух стран и оборонно-промышленный комплекс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных