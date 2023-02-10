Россия прорабатывает передачу петербургского порта Белоруссии
Петербургский морской порт «Бронка» может быть передан Белоруссии, об этом сообщил руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью «РИА Новости».
«Прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса “Бронка”, входящего в Большой порт Санкт-Петербург», – сказал Полищук.
Также он заявил, что мощность перегрузочного комплекса равняется 3,2 млн тонн ежегодно, проектная мощность достигает 20,7 млн тонн в год. Шаги, которые предпринимает министерство, позволили «в разы» нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию, добавил Полищук.
В мае 2022 г. на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили перевалку грузов республики в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом в районе «Бронки». Тогда же они обсудили вопросы импортозамещения двух стран и оборонно-промышленный комплекс.