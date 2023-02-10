Россия прорабатывает передачу петербургского порта Белоруссии

В мае 2022 г. на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили перевалку грузов республики в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом в районе «Бронки». Тогда же они обсудили вопросы импортозамещения двух стран и оборонно-промышленный комплекс.