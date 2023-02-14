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Миронов предложил объявить 2024 год Годом многодетной семьи

Ведомости

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил «сделать прогрессию» материнского капитала и объявить 2024 год Годом многодетной семьи. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Именно многодетная семья, когда нормой станет три человека, это будет то, что нам нужно. Потому что даже материнский капитал сейчас стимулирует рождение первого ребенка», – сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Также председатель партии добавил, что льготы материнского капитала стоит увеличить. По его словам, нужно повышать выплаты за каждого следующего ребенка в семье. «Оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона, и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка», – добавил он.

Миронов также упомянул, что стоит увеличить финансовую помощь семьям с восемью и более детьми. «Я думаю, что если бы, допустим, два минимальных размера оплаты труда одному из родителей, такую социальную единовременную помощь выдавать, это было бы очень правильно и полезно», – заключил председатель.

Путин в свою очередь поблагодарил Миронова за предложения и попросил пройтись по каждому из них поподробнее.

С 13 февраля Путин проводит встречи с руководителями фракций Государственной думы перед посланием Федеральному собранию. Ранее президент страны встретился с председателями КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким, которые также выступили с предложениями к президенту.

Ранее по теме: Путин начал встречи с руководством думских фракций перед посланием Федеральному собранию
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных