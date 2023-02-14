Миронов предложил объявить 2024 год Годом многодетной семьи
Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил «сделать прогрессию» материнского капитала и объявить 2024 год Годом многодетной семьи. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Именно многодетная семья, когда нормой станет три человека, это будет то, что нам нужно. Потому что даже материнский капитал сейчас стимулирует рождение первого ребенка», – сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Также председатель партии добавил, что льготы материнского капитала стоит увеличить. По его словам, нужно повышать выплаты за каждого следующего ребенка в семье. «Оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона, и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка», – добавил он.
Миронов также упомянул, что стоит увеличить финансовую помощь семьям с восемью и более детьми. «Я думаю, что если бы, допустим, два минимальных размера оплаты труда одному из родителей, такую социальную единовременную помощь выдавать, это было бы очень правильно и полезно», – заключил председатель.
Путин в свою очередь поблагодарил Миронова за предложения и попросил пройтись по каждому из них поподробнее.
С 13 февраля Путин проводит встречи с руководителями фракций Государственной думы перед посланием Федеральному собранию. Ранее президент страны встретился с председателями КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким, которые также выступили с предложениями к президенту.