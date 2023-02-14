Миронов предложил объявить 2024 год Годом многодетной семьи

Также председатель партии добавил, что льготы материнского капитала стоит увеличить. По его словам, нужно повышать выплаты за каждого следующего ребенка в семье. «Оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона, и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка», – добавил он.