Кадыров заявил, что не отвечает за назначения людей в Минобороны России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что он не назначает людей на командные должности в Минобороны России и не снимает их.
«Любое назначение в структуре Минобороны РФ в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача – каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что у него и чеченских офицеров «слаженные отношения» с министерством без разногласий, и добавил, что в связи с тем, что у него есть доступ к информации о ходе спецоперации, он имеет собственное мнение, которое он имеет высказывать.
10 января стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин, до октября 2022 г. командовавший группировкой российских войск «Центр» на Украине, был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом писали РБК, агентство «Ура.ру» и «Известия» со ссылкой на источники. 1 октября 2022 г. Кадыров после отвода российских войск из Красного Лимана раскритиковал действия Лапина, который, как утверждал глава Чечни, не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
17 января Минобороны сообщило, что командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующим войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев, командующим войсками Западного военного округа – генерал-лейтенант Евгений Никифоров.