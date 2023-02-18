Кадыров заявил, что не отвечает за назначения людей в Минобороны России

Глава Чечни также подчеркнул, что у него и чеченских офицеров «слаженные отношения» с министерством без разногласий, и добавил, что в связи с тем, что у него есть доступ к информации о ходе спецоперации, он имеет собственное мнение, которое он имеет высказывать.