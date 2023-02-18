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Кадыров заявил, что не отвечает за назначения людей в Минобороны России

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что он не назначает людей на командные должности в Минобороны России и не снимает их.

«Любое назначение в структуре Минобороны РФ в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача – каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что у него и чеченских офицеров «слаженные отношения» с министерством без разногласий, и добавил, что в связи с тем, что у него есть доступ к информации о ходе спецоперации, он имеет собственное мнение, которое он имеет высказывать.  

10 января стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин, до октября 2022 г. командовавший группировкой российских войск «Центр» на Украине, был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом писали РБК, агентство «Ура.ру» и «Известия» со ссылкой на источники. 1 октября 2022 г. Кадыров после отвода российских войск из Красного Лимана раскритиковал действия Лапина, который, как утверждал глава Чечни, не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

17 января Минобороны сообщило, что командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующим войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев, командующим войсками Западного военного округа – генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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