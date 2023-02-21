Путин признал утратившим силу указ о реализации внешнеполитического курса РФ

Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» был подписан 7 мая 2012 г. Согласно ему, планировалось добиваться утверждения верховенства права, сотрудничества с другими странами для модернизации экономики страны, задействования форм многосторонней дипломатии, в частности с участниками стран БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), G20 и G8, а также участия в противодействии терроризму, наркотрафику и преступности.