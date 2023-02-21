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Путин признал утратившим силу указ о реализации внешнеполитического курса РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России, который был подписан в 2012 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение принято в рамках обеспечения национальных интересов страны в связи с изменениями в международных отношениях, говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.

В послании Федеральному собранию Путин сообщил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает действие Договора о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ), который был подписан с США и продлен 26 января 2021 г.

Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» был подписан 7 мая 2012 г. Согласно ему, планировалось добиваться утверждения верховенства права, сотрудничества с другими странами для модернизации экономики страны, задействования форм многосторонней дипломатии, в частности с участниками стран БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), G20 и G8, а также участия в противодействии терроризму, наркотрафику и преступности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных