Путин признал утратившим силу указ о реализации внешнеполитического курса РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России, который был подписан в 2012 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое решение принято в рамках обеспечения национальных интересов страны в связи с изменениями в международных отношениях, говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.
В послании Федеральному собранию Путин сообщил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает действие Договора о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ), который был подписан с США и продлен 26 января 2021 г.
Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» был подписан 7 мая 2012 г. Согласно ему, планировалось добиваться утверждения верховенства права, сотрудничества с другими странами для модернизации экономики страны, задействования форм многосторонней дипломатии, в частности с участниками стран БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), G20 и G8, а также участия в противодействии терроризму, наркотрафику и преступности.