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Нуланд: США включат в новый пакет антироссийских санкций китайские компании

Ведомости

Соединенные Штаты 24 февраля, в годовщину начала спецоперации России на Украине, представят новый пакет антироссийских санкций, который затронет китайские компании, сообщила в интервью The Washington Post замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

«Некоторые китайские компании, сознательно или нет, подкрадываются к краю и пытаются оказать какую-то поддержку [России]... Мы увидим это. Если вы сделаете поворот к оказанию серьезной военной поддержки, какой бы она ни была, это будет нарушением санкций и опровергнет утверждения Китая о нейтралитете в этом конфликте», – сказала замгоссекретаря.

В связи с чем Соединенные Штаты обещают «усилить давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе» которые, по мнению США, способствуют обходу санкций.

По ее словам, США и страны G7 планируют сосредоточиться на закрытии возможностей обхода санкций. Нуланд заявила, что импорт техники из третьих стран в Россию вырос на 1000%. «Не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее», – считает Нуланд (цитата по «РИА Новости»).

Замгоссекретаря США добавила, что санкции также затронут российские банки.

21 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что на этой неделе Вашингтон введет санкции против около 200 российских физических и юридических лиц. По данным газеты, в черный список могут попасть губернаторы и члены семей российских чиновников, также новые ограничения коснутся предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, как считает Вашингтон, задействованы в обходе санкций. Также в пакет мер входит военная помощь США Украине на сумму $460 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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