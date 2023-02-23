Нуланд: США включат в новый пакет антироссийских санкций китайские компании

По ее словам, США и страны G7 планируют сосредоточиться на закрытии возможностей обхода санкций. Нуланд заявила, что импорт техники из третьих стран в Россию вырос на 1000%. «Не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее», – считает Нуланд (цитата по «РИА Новости»).