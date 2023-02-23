Нуланд: США включат в новый пакет антироссийских санкций китайские компании
Соединенные Штаты 24 февраля, в годовщину начала спецоперации России на Украине, представят новый пакет антироссийских санкций, который затронет китайские компании, сообщила в интервью The Washington Post замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Некоторые китайские компании, сознательно или нет, подкрадываются к краю и пытаются оказать какую-то поддержку [России]... Мы увидим это. Если вы сделаете поворот к оказанию серьезной военной поддержки, какой бы она ни была, это будет нарушением санкций и опровергнет утверждения Китая о нейтралитете в этом конфликте», – сказала замгоссекретаря.
В связи с чем Соединенные Штаты обещают «усилить давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе» которые, по мнению США, способствуют обходу санкций.
По ее словам, США и страны G7 планируют сосредоточиться на закрытии возможностей обхода санкций. Нуланд заявила, что импорт техники из третьих стран в Россию вырос на 1000%. «Не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее», – считает Нуланд (цитата по «РИА Новости»).
Замгоссекретаря США добавила, что санкции также затронут российские банки.
21 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что на этой неделе Вашингтон введет санкции против около 200 российских физических и юридических лиц. По данным газеты, в черный список могут попасть губернаторы и члены семей российских чиновников, также новые ограничения коснутся предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, как считает Вашингтон, задействованы в обходе санкций. Также в пакет мер входит военная помощь США Украине на сумму $460 млн.