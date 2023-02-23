Газета
Политика

Экс-премьер Великобритании Джонсон претендует на должность генсека НАТО

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает себя кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, который освободится осенью 2023 г. после ухода действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Об этом экс-глава британского правительства заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», – сказал он (цитата по ТАСС).

Столтенберг в интервью телеканалу CNN в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что намерен покинуть должность генсека НАТО осенью 2023 г. «Я ухожу этой осенью, уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», – сказал он.

1 декабря 2022 г. телеканал Sky News сообщал, что Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах.

О своей отставке с поста премьер-министра Великобритании Джонсон объявил в июле 2022 г., ей предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.

Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных