Экс-премьер Великобритании Джонсон претендует на должность генсека НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает себя кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, который освободится осенью 2023 г. после ухода действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Об этом экс-глава британского правительства заявил в эфире украинского телеканала «Рада».
«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», – сказал он (цитата по ТАСС).
Столтенберг в интервью телеканалу CNN в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что намерен покинуть должность генсека НАТО осенью 2023 г. «Я ухожу этой осенью, уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», – сказал он.
1 декабря 2022 г. телеканал Sky News сообщал, что Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах.
О своей отставке с поста премьер-министра Великобритании Джонсон объявил в июле 2022 г., ей предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.
Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост.