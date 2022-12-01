Экс-премьер Великобритании Джонсон планирует вновь баллотироваться в парламент
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах, передает Sky News.
В Консервативной ассоциации Аксбриджа и Южного Райслипа заявили, что «полностью поддерживают Бориса Джонсона как нашего члена парламента и кандидата на будущих выборах».
«После своего переизбрания в 2019 г. он осуществил свои планы по реконструкции и модернизации больницы Хиллингдон, а также по увеличению численности полиции в Аксбридже», — отметили в ассоциации.
У депутатов-консерваторов есть время до понедельника, чтобы сообщить партии, хотят ли они баллотироваться на следующих всеобщих выборах, которые, как ожидается, состоятся в 2024 г.
Джонсон объявил о своей отставке в июле, ей предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.
Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост.
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