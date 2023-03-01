Гладков приступил к работе после госпитализации

«Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя такая ситуация была в первый раз в моей жизни. Надеюсь, что уже все: нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе», – добавил он.