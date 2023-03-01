Гладков приступил к работе после госпитализации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приступил к работе после госпитализации. Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».
«Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя такая ситуация была в первый раз в моей жизни. Надеюсь, что уже все: нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе», – добавил он.
О госпитализации Гладкова стало известно 24 февраля.
Гладков родился в 1969 г. в Пензенской области, является кандидатом экономических наук. В ноябре 2020 г. был назначен врио губернатора Белгородской области, а в сентябре 2021 г. официально вступил в должность ее главы.