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Гладков приступил к работе после госпитализации

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приступил к работе после госпитализации. Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

«Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя такая ситуация была в первый раз в моей жизни. Надеюсь, что уже все: нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе», – добавил он.

О госпитализации Гладкова стало известно 24 февраля.

Гладков родился в 1969 г. в Пензенской области, является кандидатом экономических наук. В ноябре 2020 г. был назначен врио губернатора Белгородской области, а в сентябре 2021 г. официально вступил в должность ее главы.

Ранее по теме: Главу Белгородской области Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных