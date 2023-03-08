Путин: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим», – сказал он во время вручения государственных наград по случаю Международного женского дня.