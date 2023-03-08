Путин: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что страна в очередной раз столкнулась с угрозами безопасности, но граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду.
«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим», – сказал он во время вручения государственных наград по случаю Международного женского дня.
В периоды различных испытаний отчетливо проявляются наилучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа, добавил президент.
Президент также напомнил о возрождении звания «Мать-героиня», после чего вручил соответствующие ордена матерям 11 детей Ольге Стрельниковой и 13 детей Альбине Хайдаршиной.
«Спасибо вам большое – и всем женщинам нашей огромной страны, которые посвятили себя прекрасной миссии материнства. Мы гордимся нашими многодетными семьями, отдаём дань уважения женщинам, мамам, восхищаемся величием и щедростью вашей души», – заключил Путин.