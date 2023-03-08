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Путин: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна в очередной раз столкнулась с угрозами безопасности, но граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду.

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим», – сказал он во время вручения государственных наград по случаю Международного женского дня.

В периоды различных испытаний отчетливо проявляются наилучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа, добавил президент.

Президент также напомнил о возрождении звания «Мать-героиня», после чего вручил соответствующие ордена матерям 11 детей Ольге Стрельниковой и 13 детей Альбине Хайдаршиной.

«Спасибо вам большое – и всем женщинам нашей огромной страны, которые посвятили себя прекрасной миссии материнства. Мы гордимся нашими многодетными семьями, отдаём дань уважения женщинам, мамам, восхищаемся величием и щедростью вашей души», – заключил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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